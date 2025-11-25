Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть у «Калгари» Сегодня, 07:46 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 24 января. Встреча в льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1. Шайбы в игре забросили: Хендрикс Лапьер (27-я минута), Алексей Протас (58), Александр Овечкин (60) — Морган Фрост (7). Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал шесть бросков и завершил встречу с показателем полезности «+1». В следующем матче «Вашингтон» 25 января сыграет с «Эдмонтоном», «Калгари» 26 января встретится с «Анахаймом».

