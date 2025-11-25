Хоккей-обозрение

Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» разгромить «Колорадо»

«Филадельфия» выиграла в гостях у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 24 января. Поединок в Денвере завершился со счётом 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Оуэн Типпетт (16-я минута, 41, 51), Денвер Барки (19), Бобби Бринк (32) и Матвей Мичков (43, 57). У проигравших отличились Паркер Келли (28), Виктор Олофссон (31) и Кейл Макар (33).

Нападающий «Флайерз» Мичков записал на свой счёт две заброшенные шайбы и передачу. В активе форварда «Эвеланш» Захара Бардакова один ассист.

В следующем матче «Филадельфия» 27 января сыграет с «Айлендерс», «Колорадо» 25 января встретится с «Торонто».
