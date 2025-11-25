Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки Сегодня, 08:21 Автор: Андрей Моисеев









Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Калгари». Нападающий забил гол в пустые ворота после передач Мартина Фехервари и Дилана Строума. Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки по шайбам за карьеру с учётом игр в Кубке Стэнли. После этой встречи в активе капитана «столичных» 995 точных бросков и он на 21 гол отстаёт от показателя канадца. В нынешнем чемпионате 40-летний россиянин набрал 44 (21+23) результативных балла в 52 поединках. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:1. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 25 января против «Эдмонтона».

Фото: USA Today Sports
















