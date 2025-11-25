Хоккей-обозрение

Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки

Сегодня, 08:21 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Калгари».

Нападающий забил гол в пустые ворота после передач Мартина Фехервари и Дилана Строума.

Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки по шайбам за карьеру с учётом игр в Кубке Стэнли. После этой встречи в активе капитана «столичных» 995 точных бросков и он на 21 гол отстаёт от показателя канадца.

В нынешнем чемпионате 40-летний россиянин набрал 44 (21+23) результативных балла в 52 поединках.

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:1. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 25 января против «Эдмонтона».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Ротенберг высказался о драке Бобровского с американцем в матче НХЛ
В НХЛ сняли на видео дубль Мичкова, 918-ю шайбу Овечкина и гол Кучерова
Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки
В матче НХЛ «Вашингтон» –«Калгари» сняли 918-ю шайбу Овечкина
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть у «Калгари»
Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» разгромить «Колорадо»
Овечкин в баре без пива отпраздновал 600 передач Карлсона в НХЛ
Панарин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ, которых могут обменять
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Торонто»
Никита Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне подряд


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449