Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Калгари».
Нападающий забил гол в пустые ворота после передач Мартина Фехервари и Дилана Строума.
Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки по шайбам за карьеру с учётом игр в Кубке Стэнли. После этой встречи в активе капитана «столичных» 995 точных бросков и он на 21 гол отстаёт от показателя канадца.
В нынешнем чемпионате 40-летний россиянин набрал 44 (21+23) результативных балла в 52 поединках.
Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:1. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 25 января против «Эдмонтона».