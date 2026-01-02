В НХЛ сняли на видео дубль Мичкова, 918-ю шайбу Овечкина и гол Кучерова

В ночь на 24 января в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей. Семь шайб в этих играх забросили российские хоккеисты.

«Вегас» выиграл в гостях у «Торонто» (6:3). 25-летний нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне на четвёртой минуте второго периода.

«Тампа» обыграла «Чикаго» (2:1 Б). Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов.

«Сент-Луис» проиграл «Далласу» (2:3), нападающий «Блюз» Павел Бучневич записал на свой счёт гол и передачу.

«Вашингтон» победил в гостях «Калгари» (3:1), капитан «столичных» Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в НХЛ.

«Филадельфия» разгромила в Денвере «Колорадо» (7:3). Форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль и сделал один ассист.

«Анахайм» выиграл у «Сиэтла» (4:2), 22-летний защитник «Дакс» Павел Минтюков сделал голевой пас на первых минутах игры и поразил пустые ворота в конце игры.