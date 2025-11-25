Ротенберг высказался о драке Бобровского с американцем в матче НХЛ

Известный хоккейный тренер Роман Ротенберг прокомментировал драку между вратарём «Тампы» Сергеем Бобровским и голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.

«В этой ситуации он поступил так, как обычно бывает, когда возникает драка на улице. Если кто трус, тот в ней не участвует. А он не трус, здесь чисто мужской принцип, и он пошёл защищать свою команду», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Потасовка с участием игроков обеих команд началась в середине третьего периода и завершилась дракой Бобровского с американцем.

Неделькович выиграл схватку у россиянина, но последний получил свою порцию аплодисментов от партнёров и болельщиков на трибунах стадиона.

В этом сезоне Бобровский одержал 19 побед при коэффициенте надёжности 3,09 и 87,5% отражённых бросков.