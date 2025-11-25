Хоккей-обозрение

«Торпедо» разгромило СКА и одержало шестую победу подряд

Вчера, 19:13 Автор: Андрей Моисеев




Торпедо — СКА, 24 января 2026

«Торпедо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 24 января. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 6:0.

В составе победителей отличились Сергей Гончарук (10-я минута), Василий Атанасов (14), Кирилл Свищёв (17, 37) и Егор Виноградов (30, 53).

Нижегородцы одержали шестую подряд победу в чемпионате, набрали 64 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы замыкают восьмёрку сильнейших на Западе.

В следующем матче «Торпедо» 26 января сыграет с «Сибирью», СКА 27 января встретится с «Локомотивом».
