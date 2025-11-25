Рекордное поражение СКА в чемпионате КХЛ от «Торпедо» сняли на видео

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало СКА.
Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев льда, по две заброшенный шайбы записали в свой актив нападающие 20-летний Кирилл Свищёв и 22-летний Егор Виноградов.
Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.
Подопечные Алексея Исакова одержали шестую победу подряд, набрали 64 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерские хоккеисты проиграли четвёртый матч подряд из с 53 баллами замыкают восьмёрку сильнейших на Западе.
СКА повторил свой антирекорд в КХЛ, шесть лет назад армейцы с таким же счётом проиграли в Хельсинки «Йокериту».