Рекордное поражение СКА в чемпионате КХЛ от «Торпедо» сняли на видео

Торпедо — СКА, 24 января 2026

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало СКА.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев льда, по две заброшенный шайбы записали в свой актив нападающие 20-летний Кирилл Свищёв и 22-летний Егор Виноградов.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

Подопечные Алексея Исакова одержали шестую победу подряд, набрали 64 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерские хоккеисты проиграли четвёртый матч подряд из с 53 баллами замыкают восьмёрку сильнейших на Западе.

СКА повторил свой антирекорд в КХЛ, шесть лет назад армейцы с таким же счётом проиграли в Хельсинки «Йокериту».
