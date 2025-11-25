Хоккей-обозрение

Сергачёв оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Юты»

Сегодня, 04:21 Автор: Андрей Моисеев




Михаил Сергачёв, Юта Мамонт

«Юта» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бриджстоун-Арены» завершилась со счётом 5:2.

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв сделал три результативные передачи.

Российский хоккеист оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Мамонт». До этого ему трижды удавалось показывать такой результат в форме «Тампа-Бэй». В феврале 2021 года россиянин трижды ассистировал партнёрам также в поединке с «Нэшвиллом».

В этом сезоне Сергачёв в 51 матче забросил 7 шайб и отдал 29 голевых передач. «Юта» набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров
В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова
Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида
«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому
Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»
Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, «Каролина» победила «Оттаву»
Кучеров забил гол и отдал три передачи в матче против «Коламбуса»
Сергачёв оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Юты»
Кучеров в матче с «Коламбусом» сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Рекордное поражение СКА в чемпионате КХЛ от «Торпедо» сняли на видео


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449