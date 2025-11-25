Сергачёв оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Юты»

«Юта» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бриджстоун-Арены» завершилась со счётом 5:2.

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв сделал три результативные передачи.

Российский хоккеист оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Мамонт». До этого ему трижды удавалось показывать такой результат в форме «Тампа-Бэй». В феврале 2021 года россиянин трижды ассистировал партнёрам также в поединке с «Нэшвиллом».

В этом сезоне Сергачёв в 51 матче забросил 7 шайб и отдал 29 голевых передач. «Юта» набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.