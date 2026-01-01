Кучеров забил гол и отдал три передачи в матче против «Коламбуса»

В ночь на 25 января на «Нейшнвайд-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус» встречался с «Тампа-Бэй». Победу одержали хозяева со счётом 8:5.
Шайбы в игре забросили: Коул Силлинджер (6-я минута), Мэйсон Марчмент (9, 30, 60), Адам Фантилли (19), Дмитрий Воронков (20), Чарли Койл (39) и Шон Монахан (55) — Джейк Гюнцель (8, 59), Даррен Рэддиш (11), Никита Кучеров (24), Энтони Чирелли (25).
Нападающий «Лайтнинг» Кучеров провёл на льду более 22 минут, сделал три броска, забросил шайбу и отдал три голевые передачи.
Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко записал на свой счёт два ассиста.
В следующем матче «Коламбус» сыграет 27 января с «Лос-Анджелесом», «Тампа» в этот же день встретится с «Ютой».