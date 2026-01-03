Хоккей-обозрение

Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, «Каролина» победила «Оттаву»

Сегодня, 05:57 Автор: Андрей Моисеев




«Каролина» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в столице Канады завершился со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и Андрей Свечников (30). У проигравших единственную шайбу забросил Тим Штюцле (33).

Нападающий Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился результативной передачей.

Подопечные Рода Бриндамора набрали 69 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Каролина» 30 января встретится с «Ютой», «Оттава» 26 января сыграет с «Вегасом».
