Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»

Сегодня, 06:19




Никита Задоров, Бостон Брюинз

«Бостон» одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду арены «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:3.

В конце второго периода защитник «Брюинз» Никита Задоров получил травму после столкновения с Захари Болдюком. Российский хоккеист покинул площадку с помощью партнёров по команде.

Все три шайбы в составе «Канадиенс» забросил Коул Кофилд, у победителей дважды отличился Морган Гики.

Нападающий гостей Иван Демидов провёл на льду более 19 минут и не отметился результативными действиями. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов завершил поединок с показателем полезности «-1».
