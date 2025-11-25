Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем» Сегодня, 06:19 Автор: Андрей Моисеев









«Бостон» одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду арены «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:3. В конце второго периода защитник «Брюинз» Никита Задоров получил травму после столкновения с Захари Болдюком. Российский хоккеист покинул площадку с помощью партнёров по команде. ВИДЕО Все три шайбы в составе «Канадиенс» забросил Коул Кофилд, у победителей дважды отличился Морган Гики. Нападающий гостей Иван Демидов провёл на льду более 19 минут и не отметился результативными действиями. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов завершил поединок с показателем полезности «-1».

