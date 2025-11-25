Хоккей-обозрение

«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому

«Флорида» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 25 января. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Сэм Райнхарт (7-я минута), Брэд Маршан (19, 63), Сэм Беннетт (54) — Кирилл Капризов (10), Йоэль Эрикссон Эк (25), Мэтт Болди (53).

Нападающий «Уайлд» Капризов провёл на льду более 25 минут и записал на свой счёт гол и передачу. Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров не отметились результативными действиями.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 из 21 броска по воротам.

В следующем матче «Миннесота» сыграет 28 января с «Чикаго», «Флорида» встретится с «Блэкхоукс» 26 января.
