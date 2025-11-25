Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида Сегодня, 08:52 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился победой хозяев со счётом 6:5. В составе победителей отличились Эван Бушар (20-я минута, 25, 45), Коннор Макдэвид (49, 61) и Зак Хайман (60). У проигравших шайбы забросили Алексей Протас (20), Джастин Сурдиф (27), Энтони Бовиллье (35), Дилан Строум (47) и Коннор Макмайкл (56). В первом периоде нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин мощным силовым приёмом впечатал в борт защитника хозяев Джейка Уолмана. Капитан «столичных» провёл на льду более 15 минут, сделал один бросок и завершил встречу с показателем полезности «+1». В следующем матче «Вашингтон» 28 января встретится с «Сиэтлом», «Эдмонтон» 27 января сыграет с «Анахаймом».

