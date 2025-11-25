Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова

Сегодня, 09:09 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

В ночь на 25 января в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей. В некоторых из них отметились российские хоккеисты.

«Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй» в матче с 13 шайбами (8:5). Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка, нападающий Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой.

«Миннесота» проиграла «Флориде» (3:4 ОТ). Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил 28-ю шайбу в сезоне.

«Каролина» победила в гостях «Оттаву» (4:1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников реализовал большинство в середине второго периода.

«Бостон» выиграл у «Монреаля». Защитник «Брюинз» Никита Задоров получил травму после столкновения с игроком «Канадиенс».

ВИДЕО

«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» (5:6). Капитан «столичных» не отметился результативными действиями и применил мощный силовой приём против защитника Джейка Уолмана.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров
В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова
Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида
«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому
Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»
Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, «Каролина» победила «Оттаву»
Кучеров забил гол и отдал три передачи в матче против «Коламбуса»
Сергачёв оформил первый ассистентский хет-трик в составе «Юты»
Кучеров в матче с «Коламбусом» сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Рекордное поражение СКА в чемпионате КХЛ от «Торпедо» сняли на видео


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449