В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова

В ночь на 25 января в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей. В некоторых из них отметились российские хоккеисты. «Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй» в матче с 13 шайбами (8:5). Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка, нападающий Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой. «Миннесота» проиграла «Флориде» (3:4 ОТ). Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил 28-ю шайбу в сезоне. «Каролина» победила в гостях «Оттаву» (4:1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников реализовал большинство в середине второго периода. «Бостон» выиграл у «Монреаля». Защитник «Брюинз» Никита Задоров получил травму после столкновения с игроком «Канадиенс». ВИДЕО «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» (5:6). Капитан «столичных» не отметился результативными действиями и применил мощный силовой приём против защитника Джейка Уолмана.

