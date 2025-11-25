Хоккей-обозрение

Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров

Сегодня, 09:38 Автор: Андрей Моисеев




В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» принимал на своём льду «Вашингтон» и одержал победу со счётом 6:5.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт две заброшенные шайбы и три передачи. В этом сезоне канадец набрал 90 (32+58) очков в 53 играх и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

Второе место в списке лучших по системе «гол+пас» занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (87, 38+49).

На третьей строчке расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (78, 26+52). В игре с «Коламбусом» российский форвард отметился голом и тремя передачами.

В пятёрку лучших входят Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (74, 26+48) и Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (70, 25+45).
