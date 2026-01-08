Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Роджерс-Арены» завершился со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Евгений Малкин (26-я минута) и Бенжамин Киндел (29, 38). У проигравших шайбы забросили Джейк Дебраск (47) и Теодор Блюгерс (54).

Малкин провёл на льду более 16 минут, сделал пять бросков и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» 30 января сыграет с «Чикаго», «Ванкувер» 28 января встретится с «Сан-Хосе».