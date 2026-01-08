Хоккей-обозрение

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

Сегодня, 04:34 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Роджерс-Арены» завершился со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Евгений Малкин (26-я минута) и Бенжамин Киндел (29, 38). У проигравших шайбы забросили Джейк Дебраск (47) и Теодор Блюгерс (54).

Малкин провёл на льду более 16 минут, сделал пять бросков и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» 30 января сыграет с «Чикаго», «Ванкувер» 28 января встретится с «Сан-Хосе».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров
В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова
Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида
«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому
Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449