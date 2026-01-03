Хоккей-обозрение

Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

Сегодня, 05:18 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Российский хоккеист отличился на шестой минуте второго периода с передач Томми Новака и Егора Чинахова. В этом сезоне форвард в 36 играх набрал 40 (13+27) очков и занимает второе место по результативности в команде.

Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу «Пингвинз».

Подопечные Дэна Мьюза завершили выездную серию со 100-процентным результатом, набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет 30 января с «Чикаго».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров
В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова
Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида
«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому
Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449