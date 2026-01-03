Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
Российский хоккеист отличился на шестой минуте второго периода с передач Томми Новака и Егора Чинахова. В этом сезоне форвард в 36 играх набрал 40 (13+27) очков и занимает второе место по результативности в команде.
Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу «Пингвинз».
Подопечные Дэна Мьюза завершили выездную серию со 100-процентным результатом, набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет 30 января с «Чикаго».