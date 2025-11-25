Хоккей-обозрение

Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю

Сегодня, 06:15 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал больше всех очков за последние семь дней. В активе российского хоккеиста три заброшенные шайбы и шесть передач в четырёх матчах.

Второе место в списке по набранным баллам за неделю занимает форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (8, 2+6).

Замыкает тройку лидеров защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (7, 3+4). Шесть из семи баллов 26-летний канадец набрал в матче против «Вашингтона».

Также по семь очков набрали одноклубники Капризова — Матс Цуккарелло (2+5) и Куинн Хьюз (0+7).

В гонке бомбардиров текущего сезона лидируют Коннор Макдэвид из «Ойлерз» (90, 32+58), Натан Маккиннон из «Колорадо» (88, 38+50) и Кучеров (78, 26+52).
