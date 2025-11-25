В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»

В Ванкувере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Кэнакс» встречались с «Питтсбургом». Поединок завершился со счётом 3:2 пользу гостей.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в начале второго периода отметился заброшенной шайбой, а в одном из эпизодов получил нелепую травму на скамейке запасных. Энтони Манта ударил игрока клюшкой по плечу, после чего россиянин скорчился от боли.

Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз на пресс-конференции заявил, что у него нет пока информации о состоянии хоккеиста.

В этом сезоне Малкин в 36 матчах набрал 40 (13+27) очков. Нападающий пропустил 15 игр из-за травмы плеча.