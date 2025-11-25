Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»

Сегодня, 09:51 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

В Ванкувере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Кэнакс» встречались с «Питтсбургом». Поединок завершился со счётом 3:2 пользу гостей.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в начале второго периода отметился заброшенной шайбой, а в одном из эпизодов получил нелепую травму на скамейке запасных. Энтони Манта ударил игрока клюшкой по плечу, после чего россиянин скорчился от боли.

Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз на пресс-конференции заявил, что у него нет пока информации о состоянии хоккеиста.

В этом сезоне Малкин в 36 матчах набрал 40 (13+27) очков. Нападающий пропустил 15 игр из-за травмы плеча.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
Макдэвид набрал 90-е очко в сезоне НХЛ, Кучеров в тройке бомбардиров
В НХЛ сняли на видео гол Кучерова, силовой приём Овечкина и травму Задорова
Овечкин силовым приёмом сбил с ног одноклубника Макдэвида
«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил гол Бобровскому
Защитник «Бостона» Задоров получил травму в матче с «Монреалем»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449