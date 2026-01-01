Хоккей-обозрение

Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Вчера, 19:24 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Хоккей-обозрение» назвало лучших игроков НХЛ прошедшей недели. В зачёт шли матчи, которые состоялись с 19 по 25 января 2026 года.

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Хоккеист набрал 9 (3+6) очков в четырёх матчах недели и забил одну победную шайбу.

Второй звездой назван защитник «Эдмонтона» Эван Бушар. Игрок набрал 7 (3+4) очков в трёх играх. В поединке с «Вашингтоном» канадец забросил три шайбы и сделал три передачи.

Третьей звездой признан вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, одержавший четыре победы в четырёх матчах с коэффициентом надежности 2,18. Чех отразил 111 бросков по воротам.
Фото: USA Today Sports







