Хоккей-обозрение

ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Вчера, 21:43 Автор: Андрей Моисеев




ЦСКА — Северсталь, 26 января 2026

ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 января. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11), Иван Дроздов (56) и Виталий Абрамов (59). У проигравших шайбы забросил Кирилл Танков (16, 60).

Череповецкие хоккеисты упустили возможность возглавить турнирную таблицу Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина набрали 58 очков и идут шестыми на Западе.

Армейцы выиграли четыре из шести матчей между командами в этом сезоне.

В следующем матче ЦСКА 28 января сыграет с московским «Динамо», «Северсталь» в этот же день встретится с «Торпедо».
Фото: ХК ЦСКА







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру
НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада
«Шанхайские Драконы» при Лаве одержали крупную победу в Сочи
«Сибирь» победила «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте
ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449