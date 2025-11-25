ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ Вчера, 21:43 Автор: Андрей Моисеев









ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 января. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2. В составе победителей отличились Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11), Иван Дроздов (56) и Виталий Абрамов (59). У проигравших шайбы забросил Кирилл Танков (16, 60). Череповецкие хоккеисты упустили возможность возглавить турнирную таблицу Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина набрали 58 очков и идут шестыми на Западе. Армейцы выиграли четыре из шести матчей между командами в этом сезоне. В следующем матче ЦСКА 28 января сыграет с московским «Динамо», «Северсталь» в этот же день встретится с «Торпедо».

Фото: ХК ЦСКА















