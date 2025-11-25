«Сибирь» победила «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте

«Сибирь» одержала волевую победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 января. Поединок в Нижнем Новгороде завершился со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Сергей Широков, Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров. Последние три шайбы сибиряки забросили на последней минуте основного времени. У проигравших голы забили Егор Виноградов и Амир Гараев.
Нижегородцы прервали серию из шести побед подряд.
Подопечные Ярослава Люзенкова набрали 47 очков и продолжают занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Сибирь» 29 января сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» 28 января встретится с «Северсталью».