Хоккей-обозрение

«Сибирь» победила «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте

Вчера, 21:48 Автор: Андрей Моисеев




Торпедо — Сибирь, 26 января 2026

«Сибирь» одержала волевую победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 января. Поединок в Нижнем Новгороде завершился со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Сергей Широков, Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров. Последние три шайбы сибиряки забросили на последней минуте основного времени. У проигравших голы забили Егор Виноградов и Амир Гараев.

Нижегородцы прервали серию из шести побед подряд.

Подопечные Ярослава Люзенкова набрали 47 очков и продолжают занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Сибирь» 29 января сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» 28 января встретится с «Северсталью».
Фото: ХК «Сибирь»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру
НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада
«Шанхайские Драконы» при Лаве одержали крупную победу в Сочи
«Сибирь» победила «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте
ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449