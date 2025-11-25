Хоккей-обозрение

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

Сегодня, 06:08 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Уилл Кайлли (10-я минута), Джей Ти Миллер (13), Уильям Борген (54), Мэттью Робертсон (64) — Элиас Линдхольм (13, 24). Морган Гики (29).

Нападающий Артемий Панарин провёл на льду более 24 минут, записал на свой счёт передачу и завершил поединок с показателем полезности «+1».

Защитник Владислав Гавриков и форвард Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Рейнджерс» 29 января сыграют с «Айлендерс», «Бостон» 28 января встретится с «Нэшвиллом».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В минском «Динамо» отреагировали на слова Квартальнова о Спунере
Василевский и Сорокин признаны звёздами дня в НХЛ
Василевский обошёл Набокова по числу побед в НХЛ
Василевский вышел на 4-е место по шатаутам в истории НХЛ среди россиян
Нападающий «Бостона» Пастрняк набрал 900-е очко в НХЛ
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 80-е очко в сезоне НХЛ
Сорокин сыграл на ноль с «Филадельфией» и лидирует в НХЛ по шатаутам
НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру
НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449