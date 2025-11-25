Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон» Сегодня, 06:08 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Уилл Кайлли (10-я минута), Джей Ти Миллер (13), Уильям Борген (54), Мэттью Робертсон (64) — Элиас Линдхольм (13, 24). Морган Гики (29). Нападающий Артемий Панарин провёл на льду более 24 минут, записал на свой счёт передачу и завершил поединок с показателем полезности «+1». Защитник Владислав Гавриков и форвард Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. В следующем матче «Рейнджерс» 29 января сыграют с «Айлендерс», «Бостон» 28 января встретится с «Нэшвиллом».

Фото: USA Today Sports
















