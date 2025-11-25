НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада

Национальная хоккейная лига перенесла матч регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом». Встреча состоится 9 марта, время начала будет объявлено позднее.

Причиной отмены стали сильные снегопады, которые обрушились на США. Погодные условия могут повлиять на безопасность проведения мероприятия.

«Коламбус» набрал 55 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» также 55 баллов и он идёт девятым на Западе.

Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко в 47 играх набрал 43 (18+25) очка и занимает второе место по результативности в команде. Лидирует по по системе «гол+пас» защитник Зак Веренски — 55 (19+36).