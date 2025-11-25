Хоккей-обозрение

НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру

Сегодня, 05:07 Автор: Андрей Моисеев




Вильям Нюландер, Торонто Мэйпл Лифс

Национальная хоккейная лига оштрафовала нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера за неприличный жест в телекамеру во время трансляции матча регулярного чемпионата против «Колорадо».

Как сообщила пресс-служба НХЛ, хоккеист заплатит 5000 долларов за неуместный жест в адрес оператора телетрансляции. В этот момент сам Нюландер вместе с другими травмированными игроками «Мэйпл Лифс» находился в пресс-ложе.

Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

29-летний шведский хоккеист в 37 играх набрал 48 (17+31) очков и лидирует в команде по результативности. «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру
НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада
«Шанхайские Драконы» при Лаве одержали крупную победу в Сочи
«Сибирь» победила «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте
ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
В НХЛ сняли видео, как Малкин получил травму на скамейке «Питтсбурга»
Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ
Капризов и Кучеров лидируют по набранным очкам в НХЛ за неделю
Малкин забросил 13-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449