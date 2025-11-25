НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру

Национальная хоккейная лига оштрафовала нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера за неприличный жест в телекамеру во время трансляции матча регулярного чемпионата против «Колорадо».

Как сообщила пресс-служба НХЛ, хоккеист заплатит 5000 долларов за неуместный жест в адрес оператора телетрансляции. В этот момент сам Нюландер вместе с другими травмированными игроками «Мэйпл Лифс» находился в пресс-ложе.

Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

29-летний шведский хоккеист в 37 играх набрал 48 (17+31) очков и лидирует в команде по результативности. «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.