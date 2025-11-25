Сорокин сыграл на ноль с «Филадельфией» и лидирует в НХЛ по шатаутам

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Российский вратарь отразил 21 бросок по воротам.

«Айлендерс» выиграли со счётом 4:0. В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (15-я минута, 54), Мэтью Барзал (26) и Тони Деанджело (33).

Сорокин оформил свой 6-й «сухарь» в этом сезоне и уверенно лидирует в лиге по этому показателю. По четыре шатаута в активе Йеспера Валльстедта из «Миннесоты» и Джоэля Хофера из «Сент-Луиса».

Нападающий «островитян» Максим Цыплаков записал на свой счёт передачу, Матвей Мичков и Максим Шабанов результативными действиями не отметились.

Подопечные Патрика Руа набрали 61 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.