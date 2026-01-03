Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 80-е очко в сезоне НХЛ

Сегодня, 06:01 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Тампа» принимала на своём льду «Юту». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 18-й минуте второго периода отметился результативной передачей на Даррена Рэддиша, а на последней минуте матча ассистировал Энтони Чирелли.

ВИДЕО

В этом сезоне россиянин набрал 80 (26+54) очков в 47 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (90, 32+58), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (88, 38+50).

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил все 28 бросков по воротам.

«Тампа» вышла в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В минском «Динамо» отреагировали на слова Квартальнова о Спунере
Василевский и Сорокин признаны звёздами дня в НХЛ
Василевский обошёл Набокова по числу побед в НХЛ
Василевский вышел на 4-е место по шатаутам в истории НХЛ среди россиян
Нападающий «Бостона» Пастрняк набрал 900-е очко в НХЛ
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 80-е очко в сезоне НХЛ
Сорокин сыграл на ноль с «Филадельфией» и лидирует в НХЛ по шатаутам
НХЛ оштрафовала игрока «Торонто» Нюландера за неприличный жест в телекамеру
НХЛ перенесла матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» из-за снегопада


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449