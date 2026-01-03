В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 80-е очко в сезоне НХЛ Сегодня, 06:01 Автор: Андрей Моисеев









В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Тампа» принимала на своём льду «Юту». Встреча завершилась со счётом 2:0. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 18-й минуте второго периода отметился результативной передачей на Даррена Рэддиша, а на последней минуте матча ассистировал Энтони Чирелли. ВИДЕО В этом сезоне россиянин набрал 80 (26+54) очков в 47 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (90, 32+58), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (88, 38+50). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил все 28 бросков по воротам. «Тампа» вышла в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции.

Фото: USA Today Sports
















