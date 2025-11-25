Нападающий «Бостона» Пастрняк набрал 900-е очко в НХЛ

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (0+3) очка в матче с «Рейнджерс» и достиг отметки в 900 очков за карьеру в НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 пользу хоккеистов из Нью-Йорка.

29-летний хоккеист, выступая за «Брюинз», в 804 играх забросил 412 шайб и отдал 488 передач. Чех занимает 135-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

В этом сезоне на счету нападающего 21 гол и 46 ассистов в 48 играх и он с большим отрывом лидирует в команде по результативности. У второго бомбардира команды Моргана Гики на 19 баллов меньше (29+19).

«Бостон» набрал 63 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.