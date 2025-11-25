Василевский вышел на 4-е место по шатаутам в истории НХЛ среди россиян

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский хоккеист отразил 28 бросков и оформил 42-й шатаут в карьере. «Лайтнинг» победили со счётом 2:0, а россиянин был признан первой звездой встречи.

По числу матчей на ноль за карьеру в НХЛ вратарь обошёл Марти Турко и Семёна Варламова. Василевский вышел по этому показателю на 45-е место, а лидирует в списке лучших Мартин Бродо (125).

Из российских игроков больше шатаутов в активе Евгения Набокова (59), Сергея Бобровского (52) и Николая Хабибулина (46).

«Тампа» набрала 70 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.