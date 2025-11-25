Василевский обошёл Набокова по числу побед в НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершился со счётом 2:0.

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский 354-ю победу за время выступления за океаном и опередил по этому показателю Евгения Набокова (353). Россиянин вышел на чистое 24-е место, у расположившегося на одну строчку выше Кэри Прайса 361 победа.

Лидируют в списке лучших Мартин Бродо (691), Марк-Андре Флери (575) и Патрик Руа (551).

Нападающий «Лайтнинг» записал на свой счёт две результативные передачи и набрал 80-е очко в сезоне. «Тампа» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.