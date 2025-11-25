Хоккей-обозрение

Василевский и Сорокин признаны звёздами дня в НХЛ

Сегодня, 09:35 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков очередного игрового дня.

Третьей звездой признан игрок обороны «Эдмонтона» Маттиас Экхольм. Хоккеист забросил три шайбы в матче с «Анахаймом» и оформил первый хет-трик в карьере.

Второй звездой стал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. В поединке с «Филадельфией» (4:0) россиянин отразил 21 бросок по воротам и лидирует в сезоне по шатаутам (6).

Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский. В игре с «Ютой» (2:0) хоккеист сделал 28 сейвов и одержал 354-ю победу в НХЛ. По количеству матчей «ноль» он вышел на 4-е место в истории лиги среди россиян.
Фото: USA Today Sports







