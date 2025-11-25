В минском «Динамо» отреагировали на слова Квартальнова о Спунере

Генеральный менеджер минского «Динамо» Олег Антоненко отреагировал на слова главного тренера Дмитрия Квартальнова в адрес новичка команды Райана Спунера.

«Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере. Личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец», — приводит слова Антоненко «Чемпионат».

На пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» Квартальнов критически оценил подписание контракта с канадским игроком: «Ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать».

33-летний Спунер играл в этом сезоне за «Шанхайских Драконов», в 31 матче набрал 20 (5+15) очков. В конце декабря китайский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом. В первых числах января хоккеист отправился играть в швейцарскую «Лозанну».

За семь сезонов в КХЛ канадец забросил 86 шайб и сделал 205 результативных передач.