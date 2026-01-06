Дубль Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Монреалем» Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев









«Вегас» проиграл в гостях «Монреалю» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок прошёл 28 января на льду «Белл-центра» и завершился со счётом 3:2. Шайбы в игре забросили: Филлип Дано (25-я минута), Коул Кофилд (29), Джейк Эванс (64) — Павел Дорофеев (9, 57). В 52 матчах Дорофеев набрал 40 (24+16) очков и является лучшим снайпером команды. Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов и форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв не отметились результативными действиями. В следующем матче «Монреаль» 30 января сыграет дома с «Колорадо», «Вегас» в этот же день встретится с «Далласом».

