Дубль Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Монреалем»

Сегодня, 05:39




Павел Дорофеев и Джек Айкел, Вегас Голден Найтс

«Вегас» проиграл в гостях «Монреалю» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок прошёл 28 января на льду «Белл-центра» и завершился со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Филлип Дано (25-я минута), Коул Кофилд (29), Джейк Эванс (64) — Павел Дорофеев (9, 57).

В 52 матчах Дорофеев набрал 40 (24+16) очков и является лучшим снайпером команды.

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов и форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Монреаль» 30 января сыграет дома с «Колорадо», «Вегас» в этот же день встретится с «Далласом».
