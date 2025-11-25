«Айлендерс» отправили Цыплакова в «Нью-Джерси» в обмен на Палата

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» произвели обмен, в результате которого в «Дэвилз» перешёл Максим Цыплаков. В обратном направлении последовал Ондржей Палат, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» также получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и в шестом раунде драфта НХЛ 2027 года.

В этом сезоне 27-летний российский нападающий в 27 играх набрал 2 (1+1) очка и имеет наихудший в команде показатель полезности («-9»).

34-летний чешский форвард в 51 игре забросил четыре шайбы и отдал шесть передач.

Цыплаков дебютировал в НХЛ в октябре 2024 года, а до этого выступал в КХЛ за московский «Спартак».

«Айлендерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» идёт 13-м на Востоке.