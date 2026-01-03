Хоккей-обозрение

Шайба Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт»

Автор: Андрей Моисеев




«Лос-Анджелес» обыграл в гостях «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Самуэль Хелениус (30-я минута), Андрей Кузьменко (47) и Кори Перри (59). У проигравших шайбу забросил Алекс Дебринкэт (58).

29-летний Кузьменко провёл на льду более 14 минут, сделал один бросок и забросил 11-ю шайбу в сезоне.

«Кингз» одержали третью победу подряд в чемпионате.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 30 сыграет с «Баффало», «Детройт» в этот же вечер примет на своём льду «Вашингтон».
