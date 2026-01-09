Хоккей-обозрение

Победный буллит Капризова принёс победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго»

Яков Тренин, Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Яков Тренин (33-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (44) и Джаред Сперджен (58). У проигравших отличились Теуво Терявяйнен (2), Райан Донато (16) и Илья Михеев (26).

Победный буллит забил Кирилл Капризов.

Нападающие «Уайлд» Владимир Тарасенко и Данила Юров приняли участие в игре, но не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Миннесота» 30 января встретится с «Калгари», «Чикаго» в этот же вечер сыграет с «Питтсбургом».
