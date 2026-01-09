Победный буллит Капризова принёс победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго» Сегодня, 06:59 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Яков Тренин (33-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (44) и Джаред Сперджен (58). У проигравших отличились Теуво Терявяйнен (2), Райан Донато (16) и Илья Михеев (26). Победный буллит забил Кирилл Капризов. Нападающие «Уайлд» Владимир Тарасенко и Данила Юров приняли участие в игре, но не отметились результативными действиями. В следующем матче «Миннесота» 30 января встретится с «Калгари», «Чикаго» в этот же вечер сыграет с «Питтсбургом».

Фото: USA Today Sports















