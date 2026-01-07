Сергачёв забросил Бобровскому в матче с «Флоридой» Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев









«Юта» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 28 января. Поединок в Санрайзе завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Шайбы в игре забросили: Ник Шмальц (16-я минута), Шон Дурзи (24), Михаил Сергачёв (52), Барретт Хэйтон (60) — Сандис Вилманис (23), Коул Швиндт (30), Картер Вераге (60). Защитник «Мамонт» Сергачёв забросил 8-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам. В следующем матче «Юта» 30 января встретится с «Каролиной», «Флорида» в этот же вечер сыграет с «Сент-Луисом».

Фото: Getty Images















