Хоккей-обозрение

Сергачёв забросил Бобровскому в матче с «Флоридой»

Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев




Михаил Сергачёв, Юта Мамонт

«Юта» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 28 января. Поединок в Санрайзе завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Ник Шмальц (16-я минута), Шон Дурзи (24), Михаил Сергачёв (52), Барретт Хэйтон (60) — Сандис Вилманис (23), Коул Швиндт (30), Картер Вераге (60).

Защитник «Мамонт» Сергачёв забросил 8-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам.

В следующем матче «Юта» 30 января встретится с «Каролиной», «Флорида» в этот же вечер сыграет с «Сент-Луисом».
Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли на видео 919-ю шайбу Овечкина, дубль Дорофеева и буллит Капризова
Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Сиэтлом»
Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил 919-й шайбу в НХЛ
Сергачёв забросил Бобровскому в матче с «Флоридой»
Победный буллит Капризова принёс победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго»
Шайба Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт»
Дубль Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Монреалем»
«Айлендерс» отправили Цыплакова в «Нью-Джерси» в обмен на Палата
В минском «Динамо» отреагировали на слова Квартальнова о Спунере


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449