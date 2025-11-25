Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Сиэтлом» Сегодня, 08:45 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Клаймэт Пледж-Арены» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джаред Макканн (22-я минута, 31), Джордан Эберле (38), Райкер Эванс (54) и Мэтти Бенирс (57). У проигравших отличился Александр Овечкин (43). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 19 минут, сделал четыре броска и завершил поединок с показателем полезности «0». «Столичные» проиграли шесть из семи последних игр и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» 30 января сыграет с «Детройтом», «Сиэтл» в этот же день встретится с «Торонто».

Фото: USA Today Sports
















