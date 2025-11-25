Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил 919-й шайбу в НХЛ

В эти минуты на «Клаймэт Пледж-Арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл» встречается с «Вашингтоном».

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу за время выступления за океаном.

Российский хоккеист отличился в начале третьего периода после передач Райана Леонарда и Джейкоба Чикрана.

Встреча продолжается, «Кракены» ведут со счётом 3:1.

В этом сезоне Овечкин в 54 матчах набрал 45 (22+23) очков и занимает второе место по результативности в команде.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 30 января в гостях с «Детройтом».