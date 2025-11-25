Хоккей-обозрение

Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф

Сегодня, 09:07 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла».

Российский хоккеист отличился на 43-й минуте игры с передач партнёров по команде Джейкоба Чикрана и Райана Леонарда.

Овечкин забросил 996 шайб с учётом матчей плей-офф Кубка Стэнли и на 20 голов отстаёт от рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин в 54 поединках набрал 45 (22+23) очков.

Встреча на «Клаймэт Пледж-Арене» завершилась поражением «Кэпиталз» со счётом 1:5. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 30 января против «Детройта».
