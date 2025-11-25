Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла».
Российский хоккеист отличился на 43-й минуте игры с передач партнёров по команде Джейкоба Чикрана и Райана Леонарда.
Овечкин забросил 996 шайб с учётом матчей плей-офф Кубка Стэнли и на 20 голов отстаёт от рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.
В нынешнем сезоне 40-летний россиянин в 54 поединках набрал 45 (22+23) очков.
Встреча на «Клаймэт Пледж-Арене» завершилась поражением «Кэпиталз» со счётом 1:5. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 30 января против «Детройта».