Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф Сегодня, 09:07 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла». Российский хоккеист отличился на 43-й минуте игры с передач партнёров по команде Джейкоба Чикрана и Райана Леонарда. Овечкин забросил 996 шайб с учётом матчей плей-офф Кубка Стэнли и на 20 голов отстаёт от рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне 40-летний россиянин в 54 поединках набрал 45 (22+23) очков. Встреча на «Клаймэт Пледж-Арене» завершилась поражением «Кэпиталз» со счётом 1:5. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 30 января против «Детройта».

Фото: USA Today Sports















