В НХЛ сняли на видео 919-ю шайбу Овечкина, дубль Дорофеева и буллит Капризова

Сегодня, 11:16




В ночь на 28 января в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей. Семь шайб в этих играх забросили российские хоккеисты.

«Лос-Анджелес» выиграл в гостях у «Детройта» (3:1), победную шайбу записал на свой счёт нападающий Андрей Кузьменко.

«Вегас» проиграл «Монреалю» (2:3 ОТ). Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил третий дубль в сезоне.

«Миннесота» одержала волевую победу над «Чикаго» (4:3 Б). В основное время матча по заброшенной шайбе записали на свой счёт Илья Михеев и Яков Тренин.

В серии буллитов победу «Уайлд» принёс Кирилл Капризов.

«Вашингтон» уступил «Сиэтлу» (1:5). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забил 919-й гол за карьеру в НХЛ.

«Юта» победила «Флориду» (4:3). Защитник «Мамонт» Михаил Сергачёв забросил 8-ю шайбу в текущем сезоне.
