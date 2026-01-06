Хоккей-обозрение

Фетисов хочет прокомментировать шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф

Сегодня, 17:53 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что у «Вашингтон Кэпиталз» тяжёлая ситуация в чемпионате НХЛ.

«У «Вашингтона» сейчас на самом деле тяжелая ситуация. Мы все следим за шайбами, забитыми Сашей Овечкиным, а команда в целом не очень-то хорошо играет. В НХЛ есть много клубов, которые хотят попасть в плей-офф. «Кэпиталз» будет непросто это сделать, но я надеюсь, что перерыв на Олимпийские игры поможет собрать команду», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

«Столичные» проиграли шесть из семи последних матчей, набрали 57 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от восьмого клуба на Востоке небольшой, но продолжает увеличиваться.

В следующем матче подопечные Спенсера Карбери 30 января сыграют против одного из лидеров конференции — «Детройта».

Александр Овечкин набрал 45 (22+23) очков и занимает второе место по результативности в команде.
