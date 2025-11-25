Партнёр Овечкина назвал самый важный для «Вашингтона» матч в году

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон заявил, что предстоящий поединок с «Детройтом» станет самой важной игрой в этом чемпионате.

«Кэпиталз» проиграли «Сиэтлу» (1:5) и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Столичные» проиграли шесть из семи последних матчей.

«Думаю, команда понимает, что происходит. Это был серьезный звонок, нам здесь настучали по пятым точкам. У нас остался всего один матч в этой поездке, и теперь самая важная игра в году», — сказал Уилсон после матча с «Кракенами».

«Вашингтон» завершает шестиматчевую выездную серию, 30 января подопечные Спенсер Карбери сыграют в гостях с «Детройтом».

Александр Овечкин набрал 45 (22+23) очков в 54 играх.