«Адмирал» обыграл «Барыс» и прервал серию из девяти поражений подряд

Барыс — Адмирал, 28 января 2026

«Адмирал» выиграл в гостях у «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) и Вячеслав Основин (51). У проигравших шайбы забросили Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).

Дальневосточники прервали серию из девяти поражений подряд, астанинцы выиграли только одну игру из последних десяти. Обе команды замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

Следующий матч «Адмирал» проведёт 31 января против «Автомобилиста». «Барыс» в этот же день сыграет с «Амуром».
