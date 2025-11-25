«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Шелдон Ремпал (4-я минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65). У проигравших шайбы забросили Александр Барабанов (13) и Илья Сафонов (50, 59).

До этой игры две встречи в Казани и две в Уфе в рамках «зелёного дерби» завершились победой казанских хоккеистов, один поединок выиграли уфимцы.

В следующем матче «Салават Юлаев» 31 января встретится с «Торпедо», «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком».