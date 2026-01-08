ЦСКА в третий раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

ЦСКА выиграл у московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на «ВТБ Арене» завершился со счётом 4:2.

Шайбы в игре забросили: Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37), Иван Дроздов (60) — Сергей Артемьев (2), Макс Комтуа (54).

В этом сезоне команды провели между собой шесть встреч, очное противостояние не выявило победителя.

В следующем матче ЦСКА 1 февраля сыграет с питерскими армейцами, «Динамо» 30 января встретится с «Северсталью».