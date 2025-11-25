В КХЛ сняли на видео победный гол «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»

В среду в Континентальной хоккейной лиге состоялись пять матчей. В двух из них победитель был определён в дополнительное время.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в «зелёном дерби» (4:3 ОТ). Победную шайбу на последней минуте овертайма забросил 24-летний нападающий уфимской команды Егор Сучков с передач Никиты Зоркина и Данилы Алалыкина.

«Северсталь» выиграла в гостях у «Торпедо» (3:2 ОТ). Решающий бросок сделал форвард череповчан Александр Скоренов, которому ассистировали Томас Грегуар и Илья Иванцов.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» идёт второй на Западе.