Панарин больше не сыграет за «Рейнджерс» до олимпийской паузы

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не попал в состав на сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает AP.

По словам источника, знакомого с ситуацией, российский хоккеист во избежание травмы больше не выйдет на лёд до олимпийской паузы. Клуб готовит хоккеиста к обмену.

В этом сезоне 34-летний Панарин в 52 матчах набрал 57 (19+38) очков и лидирует в команде по результативности.

«Рейнджерс» имеют в активе 50 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Олимпийский хоккейный турнир пройдёт с 11 по 22 февраля. До паузы в чемпионате команде осталось провести три матча.
