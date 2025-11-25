«Рейнджерс» без Панарина проиграл «Айлендерс»

«Рейнджерс» уступил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Элмонте завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Ондржей Палат (15-я минута), Симон Хольмстрём (17), Мэтью Барзал (34), Жан-Габриэль Пажо (34) и Эмиль Хейнеман (40). У проигравших шайбы забросили Мика Зибанеджад (19) и Тейлор Рэддиш (36).

Артемий Панарин выведен из состава и, как сообщают источники за океаном, больше не сыграет до олимпийской паузы. Хоккеиста готовят к обмену.

Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков записал в свой актив результативную передачу.

Новичок «островитян» Палат, перешедший на днях из «Нью-Джерси» в результате обмена с участием Максима Цыплакова, набрал 2 (1+1) очка.

В следующем матче команды встретятся между собой в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 января.