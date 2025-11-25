Хоккей-обозрение

19-й гол Марченко в сезоне помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Нейшнвайд-Арены» завершился со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Чарли Койл (1-я минута), Кирилл Марченко (20), Эрик Гудбрансон (22), Шон Монахан (57), Мэтью Оливье (59) — Трэвис Конечны (10, 45, 56).

Марченко забросил 19-ю шайбу в сезоне. Защитники «Блю Джекетс» Иван Проворов и Егор Замула, а также нападающие Дмитрий Воронков, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (оба — «Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Коламбус» сыграет 31 января с «Чикаго», «Филадельфия» 30 января встретится с «Бостоном».
